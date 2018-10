Elevii de la “Cuza Vodã” Husi au ambitia sã construiascã un robot!

AMBITIOSI…15 dintre cei mai pasionati elevi ai Colegiului National “Cuza Vodã” Husi, pentru care noile tehnologii, matematica si ingineria reprezintã o provocare cãreia vor sã îi facã fatã, au înregistrat, în aceastã perioadã, o izbândã care meritã evidentiatã. Este vorba despre selectarea echipei lor, pentru a participa în prima etapã a competitiei BRD First Tech Challenge România, în cadrul cãreia, elevii trebuie sã construiascã de la zero un robot.

