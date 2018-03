Ieri, 14 martie 2018 la Colegiul Economic”Gheorghe Dragos „ din Satu Mare s-a desfasurat etapa judeteana a Competiţiei Business Plan unde Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a fost reprezentat de firma de exercitiu F.E. MOMENTE UNICE S.R.L.

Competiția a constat în prezentarea de către elevii implicați a unor planuri de afaceri, elaborate în cadrul orelor de firmă de exercițiu de către elevi.

In cadrul concursului, elevii Szucs David, Abriham Cătălina, Satmari Ligia si Stan Ioana din clasa a XI-a C, calificarea tehnician in activităţi economice, coordonati de prof. Govor Aurelia, au prezentat planul de afaceri al... citeste mai mult