Elevii cu rezultate mai slabe la invatatura risca sa ramana repetenti inca din primul an de scoala

Ecaterina Andronescu vrea o noua lege a educatiei pana in iunie 2019. “O sa facem in asa fel incat sa o terminam la data la care este planificata. Vom constitui grupuri de lucru si in aceste grupuri de lucru, vom face apel la toti cei care sunt determinati sa vina in intampinarea unei legi moderne. Eu cred ca viitoarea lege a invatamantului trebuie sa genereze o viziune de evolutie a sistemului de invatamant. Ce vrem noi de la cei scoliti? Vrem sa le dezvoltam personalitatea? Atunci,daca da, trebuie sa ne uitam in programele scolare astfel incat acest lucru sa se intample” a declarat ministrul educatiei.

Una din modificarile legii educatiei prevede ca elevii ar putea repeta clasa chiar din citeste mai mult

