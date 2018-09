Sâmbătă, 15 septembrie 2018, aproximativ 250 de elevi şi cadre didactice din Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc au răspuns prezent celei mai ambiţioase acţiuni civice din ţară, „Let`s do it, Romania!”.

Elevii ştefanişti au dat dovadă de spirit civic şi s-au echipat cu mănuşi şi saci menajeri pentru a ecologiza zonele Izvorul Alb, Izvorul Malului, Valea Caselor şi Buneşti din Câmpulung Moldovenesc. Încă de la iniţierea acestui proiect, tinerii liceeni au participat, în fiecare an, la activităţi de ecologizare a albiei râului Moldova şi a lizierelor pădurilor din... citeste mai mult