Evaluarea de la finalul clasei a VI-a începe miercuri, 23 mai, cu testarea la Limbă și comunicare. Joi, elevii dau evaluarea la Matematică și Științe ale Naturii. Acestea sunt primele testări transdisciplinare pe care le susțin elevii, în gimnaziu. Scopul evaluării de la clasa a VI-a este preorientarea școlară a elevilor către un anumit tip de liceu sau de școală profesională duală. Proba de miercuri va cuprinde subiecte de Limba română, precum și de Limba modernă I (prima studiată în școală).

