Elevii care învață în Capitală vor avea, începând de luni, gratuitate la transportul public în comun, a anunțat Gabriela Firea.

„Promisiune indeplinita! De maine, elevii care invata in Bucuresti au gratuitate pentru transportul public in comun. Detalii, aici :

Elevii care frecventează o unitate de învăţământ din Bucureşti, care au domiciliul în Capitală, beneficiază de gratuitate la abonamentul lunar urban general. Și elevii care locuiesc în Judeţul Ilfov vor beneficia de acest drept, în plus vor putea beneficia şi de un abonament lunar valabil pe linia regională de domiciliu.

Gratuitatea se aplică doar pentru

