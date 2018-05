Elevii britanici nu mai au voie cu ceasuri la examene

Incepand cu aceasta vara, in sala de examen, elevii vor fi obligati sa-si scoata ceasurile, asezandu-le in fata lor, pe masa. Astfel, personalul didactic care va supraveghea proba va observa imediat orice eventual comportament dubios al celor din banci.



In prezent exista deja interdictia de a purta in timpul examenelor ceasuri inteligente, cu ajutorul carora poti cauta informatii pe internet. De asemenea, nu este voie nici cu telefonul mobil.

