Cea mai bunã trupã din festival, premiile II pentru cel mai bun actor si cea mai bunã actritã de gimnaziu, dar si cel mai bun actor de liceu, cea mai bunã adaptare scenicã a unei piese, dar si Premiul festivalului pentru cele mai bune indicatii de regie: acestea sunt realizãrile elevilor celor douã trupe de teatru de la Liceul „Mihail Kogãlniceanu” din Vaslui la cel mai mare si mai important festival de teatru scolar în limba englezã, „Come with Us to Dramaland”, de la Cluj-Napoca.

