Un grup format din 41 de elevi, profesori şi reprezentanţi ai unor autorităţi din domeniul educaţional din Regatul Unit, Finlanda şi Suedia a participat, la Târgovişte, la activităţile găzduite şi organizate de instituţii de învăţământ din judeţul Dâmboviţa în cadrul proiectului Erasmus + „NEETs – Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” coordonat la nivel local de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

Proiectul”NEETs – Not in Education, Employment or Training, a challenge for Europe” (NEETs – tineri care nu sunt cuprinşi în educaţie,... citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Dambovita in