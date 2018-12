În perioada 26 noiembrie - 1 decembrie, 2 profesori și 4 elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava au luat parte la prima activitate transnațională de învățare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA 229 „International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start!”. Această activitate a avut loc în Alicate – Spania, unde Colegiul a fost reprezentat de profesoarele Daniela Rotaru și Oana Savin, precum și de elevii Andreea Frențescu,... citeste mai mult