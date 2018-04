Elevi și profesori de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Bistrița, la o întâlnire pe tema migrației, în Polonia În cadrul proiectului Erasmus+ „Think Wisely, Take the Best Decision”, un grup de elevi și de profesori de la Școala Gimnazială Nr.1 din Bistrița a participat la mobilitatea transnațională din orașul Poznan, Polonia. Delegațiile celor cinci țări participante la proiect, România, Turcia, Italia, Bulgaria, Polonia, au fost găzduite de Școala Podstawowa Nr. 19 din Poznan, în perioada 17 martie - 24 martie 2018.

Activitatea de proiect s-a concentrat asupra uneia din temele... citeste mai mult

