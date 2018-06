Patru elevi din clasele IX-XII şi trei profesori ai Colegiului Tehnic Energetic Constanţa participă zilele acestea, până pe 22 octom-brie, în Germania, la Baldham, la prima întâlnire din cadrul Proiec-tului Getting Along in Europe, cofinanţat de...

Cuget Liber, 17 Octombrie 2010