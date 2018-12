Un grup de 47 de elevi şi trei profesori ai Colegiului Economic Gheorghe Dragoş Satu Mare au fost la Alba Iulia pe 1 Decembrie.

”A fost o excursie mai lungă, ne sccrie profesorul Laviniu Rusu, în care am pornit de joi şi am vizitat Târgul de Crăciun din Sibiu. Vineri, am vizitat cetatea Făgăraş, respectiv Castelul Bran. Abia sâmbătă am sosit la Alba Iulia, după ce iniţial am poposit şi la Castelul din Hunedoara”.

Ajunşi la Alba Iulia, elevii şi profesorii au vizitat cetatea şi au asistat la parada militară, iar sâmbătă seara au avut o "petrecere de...