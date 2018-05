In cursul zilei de marti, in sala de sport a Liceului Teoretic "Liviu Rebreanu" din Turda s-a desfasurat concursul de tenis de masa Cupa Mos Nicolae. La competitie au participat in jur de 30 de elevi de la liceele si scolile gimnaziale din...

Turda News, 29 Noiembrie 2016