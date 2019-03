Elevi din Grecia la Muzeul Pompierilor Bihoreni

- In ziua redeschiderii, Muzeul Pompierilor Bihoreni a gazduit vizita unui grup de elevi din Grecia.

Vineri, 23 martie a.c., sarbatorindu-si aliatul principal – apa -, pompierii bihoreni au organizat de Ziua Internationala a Apei – o deschidere catre cetateni.

Ei au redeschis Muzeul Pompierilor Bihoreni reamenajat anul trecut si, de acum incolo, in prima zi de vineri din fiecare luna, oricine va putea sa il viziteze, gratuit, intre orele 10:00 – 13:00.

Primii vizitatori vor fi in masura sa faca... citeste mai mult

acum 28 min. in Locale, Vizualizari: 16 , Sursa: Cluj Online in