”M-am pregătit pentru Bacalaureat doar în ultima perioadă pentru că am început încă din clasa a XI-a, semestrul doi, să învăţ pentru Medicină. Vreau să merg la Cluj şi am considerat că este mai importantă admiterea. Atunci am zis că las Bac-ul pe planul al doilea şi mă focusez mai mult pe chimie şi biologie, materii din care voi susţine admiterea”, a spus Claudiu Moldovan Mihai.

El are, astfel, în faţă, un examen de dat la chimie şi biologie, foarte important pentru viitorul său. Bacalaureatul nu contează deloc în... citeste mai mult

azi, 13:52 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: Mediafax in