În perioada 23-25 noiembrie, a avut loc la Bistriţa ediţia 2018 a Concursului regional de fizică, TOPFIZ.

Dintre cei 15 elevi ai Colegiului Naţional Mihai Eminescu, care au participat la concursul de la Bistriţa, şapte s-au întors cu premii şi menţiuni. Astfel, la clasa a VII-a, sub îndrumarea profesoarei Brumboiu Mariana, eleva Lohan Larisa a obţinut premiul I, iar eleva Sârbu Maria Laura a fost distinsă cu premiul III. Performanţe frumoase au realizat şi următorii elevi, sub îndrumarea profesorului Solschi Viorel: Popan Cosmin, clasa a VIII-a, premiul I, Cornoc Darius şi Cornoc Roland, clasa a IX-a C, menţiuni, Cadar...