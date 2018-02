Elevele care si-au filmat profesorul de religie in timp ce se masturba in clasa s-au ales cu notele scazute la purtare

Cele trei eleve care si-au filmat in timpul orei de religie profesorul preot, acuzandu-l de comportament indecent, s-au ales cu o mustrare scrisa si nota scazuta la purtare.

Tinerele din Copsa Mica au fost sanctionate din cauza ca au facut inregistrarea publica si au distribuit-o fara acord pe Internet, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu.

„In ceea ce priveste situatia elevelor implicate in incidentul din 18.01.2018, Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copsa Mica, intrunit in sedinta din 29.01.2018, a analizat... citeste mai mult