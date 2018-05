Un batran in varsta de 74 de ani a fost ranit grav in urma unui accident rutier care a avut loc pe DJ 208. Ion T., de 48 ani, din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism dinspre Lespezi, inspre Pascani, a efectuat manevra de depasire a...

Buna ziua Iasi, 12 Octombrie 2011