ELENA VOICU NU VROIA SA PLECE DE LA HC DUNAREA BRAILA / LA BRAILA SE VORBESTE DE RECONSTRUCTIE, DAR NE PLEACA VALORILE!

Intr-un interviu acordat unui site de sport, fostul capitan al Dunarii Braila, Elena Gabriela Voicu, declara ca nu dorea sa plece de la Braila, nici in conditiile in care a castigat memoriul depus la FRH, dupa care a fost respins apelul clubului, iar Voicu a fost declarata jucatoare libera de contract.

Pentru multi necunoscatori, memoriul depus de o jucatoare la FRH, reprezinta garantia ca isi va recupera banii pentru lunile in care nu a fost platita. In acest caz (Elena Voicu), ca si cazul altor jucatoare de la Dunarea Braila, Cristina Nan, Lacramioara Stan si... citeste mai mult