Elena Udrea si Alina Bica au fost eliberate din penitenciarul din Costa Rica

Elena Udrea a fost eliberata, luni, din penitenciarul din Costa Rica. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul Alinei Bica. Erau in detentie din 3 octombrie, in baza unor mandate Interpol emise la la solicitarea autoritatilor române.

Alina Bica - Elena Udrea / FOTO: ameliarueda.com La aproape patru luni de când au fost date în urmărire internațională, Elena Udrea şi Alina Bica au fost arestate preventiv, pe 3 octombrie, în Costa Rica. Elena Udrea era la o cafenea când au venit polițiștii Interpol. Alina Bica a fost prinsă câteva ore mai târziu, în același cartier din San Jose, capitala... citeste mai mult

azi, 14:15 in Actualitate, Vizualizari: 45 , Sursa: TVR in