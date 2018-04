Elena Udrea tună și fulgeră după ce Dinu Pescariu a mai scăpat de un dosar penal.

"Aceasta e justitia pe care vor unii sa o recunosc????? Acesti nemernici, care prin abuzuri uriase au transformat justitia in arma lor personala cu care isi elimina adversarii, trebuie sa imi hotarasca mie viata??? Cazul Pescariu:

A fost acuzat tarziu de tot, dar totusi la presiunea media s-a intamplat, in doua dosare. In Microsoft, unde el a fost cheia, pionul principal, cel care a facut legatura intre firma Microsoft si reprezentantii diferitelor guverne, prin diversi... citeste mai mult