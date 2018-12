Elena Udrea a făcut o serie de declarații în direct, la Antena 3, după ce instanța din Costa Rica a decis eliberarea acesteia din arest preventiv.

„Abia am ajuns acasă, încercam să încropim masa de Crăciun. A durat mai mult decât am calculat ieșirea din arestul de aici. Suntem bine acum, ne pregătim pentru ziua de mâine. A fost o experiență foarte grea de data aceasta. Spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva, și despărțirea de ea a fost foarte greu de suportat.

Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o.

