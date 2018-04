Elena Udrea a făcut noi declarații incendiare despre Sebastian Ghiță, Florian Coldea și George Maior.

„Eu am făcut un denunț oficial. Din toată lupta asta anticorupție, mai există două persoane corupte, eu și Bica. În rest, lupta anticorupție s-a fâsâit. La vremea la care am scris acest jurnal, imediat după am facut două denunțuri, unul împotriva domnului Coldea și unul împotriva doamnei Kovesi, în care eu spuneam despre cadouri primite, genți cu bani duse în sediul din Băneasa. Denuțurile au fost închise pe repede înainte, s-au soluționat cu neînceperea urmăririi penale, dar consecința pentru mine au fost șase cereri de arestare, trei dosare pe care le am în... citeste mai mult