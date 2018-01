„Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare din tara si a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici:

1) Daca ce se intampla in Romania si in special in justitie este corect si conform cu legislatia internationala privind drepturile omului si etc., atunci Mazare va veni fedeles inapoi, la cererea autoritatilor noastre. Deci nu au de ce sa isi faca griji, nu-i asa?

2) Ce se mai intampla cu Ghita??? Aud? Ce a mai facut Sistemul sa il aduca in tara? Nu le mai aud... citeste mai mult

