Elena Udrea, mesaj emoționant de 8 Martie

Elena Udrea a publicat de Ziua Femeii, pe contul personal de Facebook, un mesaj emoționant alături de o poză.

Udrea a fost surprinsă alături de fetița și mama ei.

„Cea mai mare, mai profundă și mai frumoasa iubire, dar și cea mai grea suferință sunt ale unei mame pentru copilul ei. Sunt o iubire și o suferință totale. Nu am iubit până când Eva a venit în viata mea și, nu am suferit până când am fost despartita de ea. La mulți ani, mama! La multi ani, tuturor mămicilor! Să dea Dumnezeu să trăiti pentru copiii voștri doar iubirea! La multi ani, tuturor femeilor!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.Antena 3

