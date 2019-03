Elena Udrea a reacţionat la intenţia ÎCCJ de a transmite trei întrebări Curţii de Justiţie Europene privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare europene, explicând că sesizarea nu are legătură cu dosarul Gala Bute, iar adevărata ţintă este nerespectarea hotărârilor CCR.

”Nu va lasati pacaliti!

Sesizarea pe care ICCJ vrea sa o trimita Curtii Europene de Justitie, in dosarul Gala Bute, are legatura ma putin cu mine decat cu dorinta de a gasi ac de cojocul Curtii Constitutionale. Tinta, fara niciun dubiu este dorinta ICCJ de a nu respecta deciziile CCR!!!Atat a celei... citeste mai mult

