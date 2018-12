„Pentru mine a fost traumtizant. Mă gândeam că nu am plâns adunat în toată viaţa mea cât am plâns în prima lună acolo, gândindu-mă la copil şi la faptul că era singur acasă, mă rog, fără mine”, a spus Elena Udrea pentur postul România TV.

Despre condiţiile din penitenciarul din Costa Rica, ea a spus că „este mult mai multă libertate”.

„Sunt condiţii de puşcărie. Nu există regim preferenţial cum am văzut că s-a scris. Nu există aripă VIP, există o singură puşcărie pentru femei, unde stă toată lumea”, a adăugat fostul ministru.

Udrea a mai spus că a fost o... citeste mai mult

