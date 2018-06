Elena Udrea, condamnata la 6 ani inchisoare in dosarul Gala Bute. Decizia este definitiva Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a condamnat-o definitiv, marti, pe fostul ministru Elena Udrea la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Mai multe despre elena udrea, condamnare, inchisoare, Gala Bute Captura youtube Politica citeste mai mult

azi, 00:47 in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in