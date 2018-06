Elenei Udrea a urmărit mitingul PSD, din Costa Rica. Condamnată la șase ani de detenție în Dosarul Gala Bute, Udrea susține că mitingul PSD ar fi trebuit organizat de mult timp.

„Acest miting trebuia facut de mult timp si Romania nu ar fi fost azi tara cu asa zis sistem democratic si stat de drept, in care se petrec cele mai mari abuzuri in justitie. Majoritatea tacuta avea nevoie sa arate ca este impotriva incalcarilor grosolane ale legii si ale drepturilor minime ale cetatenilor facute de securisti si slugile lor. Dar nu s-a gasit cine sa o organizeze.

