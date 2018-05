Elena Udrea a susţinut, într-o intervenţie prin videocall la Antena 3, că nu a fugit din România, ci a plecat asumat şi a mers la autorităţile din Costa Rica, unde a cerut statut de refugiat, considerând că este obligatoriu având în vedere abuzurile din România.

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în...

