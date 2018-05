Fosta șefă a cancelariei prezidențiale a lui Traian Băsescu dezvăluie, pentru Gazeta Sporturilor, în Costa Rica, care este momentul în care ar urma să nască. Vorbește în același timp și despre pierderea unei sarcini.

Cum sunteţi cu sarcina?

Sunt OK acum. Sunt în 19 săptămâni, marţi. Am învăţat și eu că se face pe săptămâni calculul. Trebuie să nasc în octombrie, după 23 încolo.

Aţi pierdut un făt?

Da. Asta e. Dumnezeu le așază cum crede El. Se întâmplă. Am zis că așa cred că a trebuit să fie. A trebuit să vin aici și să am copil.

Mergeţi la un spital care arată foarte bine.

Da, la Cima, aici. Dar este un spital privat. Eu am dreptul la asistenţă medicală gratuită,... citeste mai mult