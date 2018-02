"M-am văzut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis să vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o văd de sărbători, dar n-am reușit. Din punct de vedere fizic, nu este într-o stare bună. Din câte știu eu, se va întoarce. Să dea Dumnezeu să se întoarcă repede și bine", a declarat Elena Udrea, la Antena 3.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica, trimisă în judecată în mai multe dosare, a plecat în Costa Rica şi nu s-a mai prezentat la procese. Fosta şefă a DIICOT poate părăsi teritoriul României, pentru că nu are nicio interdicţie în acest sens.

Alina Bica a fost condamnată în două dosare penale, însă... citeste mai mult

