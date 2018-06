Elena Udrea se pregătește să devină mamă pentru prima dată în luna octombrie a acestui an. Entuziasmantă, Elena Udrea și iubitul său, Adrian Alexandrov, au ales deja numele pentru fetița lor.

„Primul pe care l-am ales și am convenit cu Adrian imediat asupra lui a fost Maria. Mai ales după ce am pierdut unul din gemeni, m-am rugat mult Sfintei Fecioare să îl păstrez pe acesta și am promois că o să-i poarte numele, dacă va fi fată. În plus, mama e Maria și cum este prima ei nepoată, e o bucurie în plus pentru ea.

Pe urmă am căutat al doilea prenume care să i se potrivească alături de celălalt. A fost ca o revelație când...