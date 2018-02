„Dacă vii în vizită, Costa Rica pare o ţară frumoasă, prietenoasă. Pentru cei care trăiesc aici, mi se pare o ţară destul de scumpă. Eu am venit, mi-am vizitat nişte prieteni foarte buni. Am găsit nişte români, vechi cunoştinţe care ne-au arătat locuri frumoase. Am văzut opinii cum că ar fi o ţară în care poţi face orice. Nici pe departe. Costa Rica nu e o ţară din Africa în care cu 1.000 de dolari poţi fi preşedintele ţării. Exclus. Oriunde te-ai afla, tot acasă vrei să trăieşti”, a spus Udrea. Aceasta a explicat că intenţionează să mai stea, iar ulterior va merge la Atena pentru o procedură medicală. Totodată, a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi că va avea doi băieţi.... citeste mai mult

