Elena Udrea a anuntat ca va solicita repunerea pe rol a dosarului "Gala Bute", in urma declaratiilor lui Basescu Elena Udrea a anuntat vineri ca a decis, impreuna cu avocatii, sa solicite repunerea pe rol a dosarului ''Gala Bute'', aflat in pronuntare la ICCJ, avand in vedere noile informatii facute publice de fostul presedinte Traian Basescu in legatura cu aceasta cauza. Mai multe despre Traian Basescu, elena udrea, Gala Bute Social citeste mai mult

azi, 00:48 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: 9am in