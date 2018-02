Elena Petraşcu, director general al Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), şi-a anunţat joi demisia din funcţie, în Consiliul de Administraţie, după patru luni de la numire.

„Începând cu luna octombrie a anului 2017 am acceptat să preiau atribuţiile funcţiei de director general al Companiei Naţionale Poşta Română. Încă de la început am precizat că voi ocupa această funcţie cu titlul interimar. Astăzi, a sosit momentul să îmi iau rămas bun de la o echipă în care am foarte multă încredere, o echipă cu care am reparat, am... citeste mai mult

