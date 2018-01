Autoarea, care semnează sub pseudonim, la un an de când un jurnalist de investigaţie italian a pretins că i-a descoperit identitatea, va fi bine primită de fanii nerăbdători să-i vadă următorul pas.

Ferrante a spus întotdeauna că anonimatul este foarte important pentru munca ei, eliberând-o de "anxietatea notorietăţii".

Acum, în editorial săptămânal pentru magazinul weekend al The Guardian, Ferrante va împărtăşi gândurile sale despre subiecte diverse, inclusiv copilărie, îmbătrânirea, genul, iar în primul articol,... citeste mai mult

