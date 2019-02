Rosemere do Nascimento Silva, o tanara de 32 de ani din Brazilia a vrut sa ii faca o surpriza mirelui, venind la propria nunta la bordul unui elicopter. Femeia a murit in urma prabusirii aparatului de zbor, in ziua nuntii sale, la doar o mila de locul...

Antena 3, 6 Decembrie 2016