Electrica vrea sa distribuie actionarilor 100% din profit. Dividendul brut este de 0,7237 lei In 2017, Electrica S.A. a obtinut un profit net individual de 258 milioane de lei, in scadere cu 2,6% fata de 2016, in baza situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE.

Profitul individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor inregistrate in anul 2016. Consiliul de Administratie al Electrica a avizat si va inainta spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 27 aprilie 2018, propunerea de a distribui un dividend brut in valoare de 0,7237 lei pe actiune, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017. citeste mai mult