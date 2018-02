"Liviu Dragnea doreşte să lase senzaţia că are o relaţie specială în Israel. Nu are nicio relaţie specială. Dragnea este un înalt demnitar care vine în Israel, dar nu cred că are vreo relaţie protecţionistă, specială. Exclus. Au fost oameni care au avut o relaţie specială, nu este cazul lui Dragnea. E o informaţie verificată, nu o părere la colţ de stradă", a declarat, într-un interviu pentru B1 TV, Elan Schwartzenberg.

Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, a avut mai multe întâlniri cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, ultima având loc în iulie 2017.

azi, 00:47