Elan Schwartzenberg, dat în urmărire internaţională în luna iunie 2016, şi care se află în Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seară, jurnalistei Sorina Matei.

”Nu am fugit deloc din România. E încă unul din basmele inoculate de DNA și preluate de distinșii din media. În 2012 nu era niciun dosar, nicio poveste, nicio culpă. Am plecat în vacantă cu fiul meu minor în iunie-iulie. Am plecat din România cu un avion privat de la Tiriac Air, de la București la Nisa. Mi-am făcut vacanța cu fiul meu. Înainte să plec, cineva din SRI, din cercul extrem de apropiat al lui Coldea, nu Vasile Cămărăscu, a venit și mi-a spus ”v-au luat... citeste mai mult