Omul de afaceri Elan Scwartzenberg rupe tăcerea din Israel, acolo unde află fugit de ceva vreme.

"Liviu Dragnea doreşte să lase senzaţia că are o relaţie specială în Israel. Nu are nicio relaţie specială. Dragnea este un înalt demnitar care vine în Israel, dar nu cred că are vreo relaţie protecţionistă, specială. Exclus. Au fost oameni care au avut o relaţie specială, nu este cazul lui Dragnea. E o informaţie verificată, nu o părere la colţ de stradă”, a declarat, într-un interviu pentru o televiziune de știri, Elan Schwartzenberg.

citeste mai mult