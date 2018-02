Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a declarat, referitor la afacerile făcute cu fraţii Mazăre, că el este proprietarul terenului din Madagascar.

„Eu am trimis în contul fraţilor Mazăre 175.000 de euro în diverse tranşe şi sume, care nu au nicio legătură cu bani primiţi de la Avi Morgenstern. Eu în viaţa mea nu am primit 175.000 euro de la Avi pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraţilor lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulţi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii, iar fraţilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiţii pentru finanţarea resortului din Madagascar. Nu am dat bani niciodată pentru complexul... citeste mai mult