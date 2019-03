Într-un viitor nu foarte îndepărtat, când Messi şi Ronaldo vor ”trezi” în mintea fanilor amintiri, Olghe Balliu (13 ani) va fi noul star al fotbalului. Născut în Italia, din tată albanez, puştiul evoluează în prezent pentru centrele echipei Cittadella, dar are şanse mici să rămână acolo. Scouterii marilor cluburi au pus deja ochii pe el.

În urmă cu 2 ani, Balliu a fost în probe la Real şi, din câte se pare, i-a convins pe antrenorii madrilenilor. Calităţile native au atras imediat priviri. ”Este foarte puternic, are o tehnică foarte bună, dar are nevoie să-şi schimbe viziunea asupra jocului, din anumite momente”, sună o parte din... citeste mai mult

acum 25 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Pro Sport in