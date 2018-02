Johnny Matheny este din Florida și e primul om care are un braț robotic pe care îl controlează cu ajutorul creierului.

Desigur, fiind primul caz de acest fel, braţul nu este foarte performant şi are limitele sale. Spre exemplu, Matheney nu are voie să conducă şi nu are voie să îl ude.

Chiar şi aşa, inovaţia va ajuta enorm de mult oamenii cu membre amputate, putând trece mult mai uşor peste şocul unui astfel de eveniment şi se vor simţi din nou utili celor din jur.

Mai este nevoie de teste pentru a vedea adevăratele capacităţi ale noului membru, ceea ce va duce la îmbunătăţirea tehnologiei. Astfel, membrele artificiale se vor simţi din ce în ce mai „natural”, conform descoperă.ro.

