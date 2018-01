Joi, 18 Ianuarie, 21:49

Guilherme Sitya (27 de ani) a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar în prezent evoluează pentru Jagiellonia Bialystok și spune că e foarte fericit că a ajuns la formația din Polonia.

"Cred că e o ţară foarte frumoasă, la fel ca Germania. Şi acolo mă plătesc la zi. Familia mea, când se duce acolo, îi place să stea acolo. Sunt aproape de Varşovia şi e OK, e foarte bine. Campionatul e bun.

Cred că în acest an avem 5-6 echipe care pot să câştige titlul, dar OK, poate să fie mai bun. E foarte organizat. Cred că ăsta e cel mai important... citeste mai mult

