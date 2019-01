Un copil dintr-o comună din Botoșani a fost lovit cu bestialitate de doi adolescenți, iar întreaga scenă filmată a stârnit val de reacții pe internet. Cei doi agresori se numesc Epuraș Denis și Cătălin Andrei Cilibiu și ambii sunt sunt din satul Crasnaleuca, acolo unde s-a petrecut incidentul.

"Priviti cum il bate pe acest copil doi nenorociti din localitatea Crasnaleuca Jud Botoşani cu numele de Epuras Denis si Catalin Andrei Cilibiu. Orice ar fi facut nu trebuia sa faca asa ceva . Acel copil e in spital acum ..Share sa se faca draptate!!! Eu am primit videoclipul nu am fost de fata!", este unul dintre mesajele postate pe Facebook,... citeste mai mult

