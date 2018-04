Ei au reusit sa aiba un business de 150.000 de euro in doar 30 mp. Afla-le povestea: Un business poate ajunge la o cifra de afaceri de 150.000 de euro chiar din primul an de activitate. Nu trebuie sa te gandesti ca e vorba despre o afacere foarte mare, ci chiar de una ce se desfasoara in doar 30 de mp.

Este vorba despre TONY to GO, afacere ce apartine antreprenorilor Mihaela Nituleasa si Antoni Nituleasa, romanul care conduce Intersport in Romania.

TONY to GO este o cafenea, cu sonoritate americana, dar si cu un strop de aroma italiana. In acest moment sunt deschise doua unitati de acest fel, in... citeste mai mult