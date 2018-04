Ei au creat un produs 100% romanesc, unic in lume. Vezi cum au reusit Compania AfterRace Games a creat un joc unic in toata lumea. Jocul de societate Triathlon Series imbina pasiunile creatorilor sai, Andrei Dordea si ale altor trei prieteni: cea pentru sport, triatlon in special, si cea pentru board game-uri.

„Ideea si unele mecanisme au stat in background cam zece ani. Ceea ce nu stiam e ca ne vom apuca de sport si ca va deveni noul viciu. Acest lucru s-a intamplat de sase ani incoace. Cele doua traiectorii, aparent paralele, s-au intalnit in AfterRace...